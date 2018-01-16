MAÇ SONUCU: Bursaspor 2-1 Gençlerbirliği | Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş maçı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği, ilk maçta sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursaspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Gençlerbirliği, deplasmanda Bursaspor’a 2-1 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Başkent ekibi 19. dakikada Petar Skuletic’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Mikel Agu ile 1-1’i yakaladı. 49. dakikada Yusuf Erdoğan Bursaspor’u 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İlk maçı 1-0 kazanan Gençlerbirliği, Bursaspor’a 2-1 yenilmesine rağmen çeyrek final biletini aldı.

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