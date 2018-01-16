Luis Garcia’nın eşinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı!
Telefonlarında özel fotoğraflarını bulunduran ünlüler, hacklenmeye devam ediyor. Meksikalı eski efsane futbolu Luis García Postigo'nun karısının telefonu hackerlar tarafından ele geçirilerek çıplak fotoğrafları sızdırıldı. Bilişim korsanları Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını servis etti.
Hacker’ların yeni hedefi Meksikalı efsane isim Luis Garcia’nın eşi Kate del Castillo’ydu.
Korsanlar, hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı. Çıplak fotoğraflar sansürsüz olarak yayınlandı.
Meksika futbolunun en beğenilen isimlerinden eski futbolcu Luis Garcia Postigo ve eşi olay üzerine bir açıklama yapmadı.
Son güncelleme: 09:29 | 16.01.2018