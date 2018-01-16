Luis Garcia’nın eşinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı!

Telefonlarında özel fotoğraflarını bulunduran ünlüler, hacklenmeye devam ediyor. Meksikalı eski efsane futbolu Luis García Postigo'nun karısının telefonu hackerlar tarafından ele geçirilerek çıplak fotoğrafları sızdırıldı. Bilişim korsanları Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını servis etti.

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