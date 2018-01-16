Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Luis Garcia’nın eşinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı!

Telefonlarında özel fotoğraflarını bulunduran ünlüler, hacklenmeye devam ediyor. Meksikalı eski efsane futbolu Luis García Postigo'nun karısının telefonu hackerlar tarafından ele geçirilerek çıplak fotoğrafları sızdırıldı. Bilişim korsanları Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını servis etti.
08:5616 Ocak 2018
0
Luis Garcia’nın eşinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı!

Hacker’ların yeni hedefi Meksikalı efsane isim Luis Garcia’nın eşi Kate del Castillo’ydu.

Korsanlar, hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı. Çıplak fotoğraflar sansürsüz olarak yayınlandı.

Meksika futbolunun en beğenilen isimlerinden eski futbolcu Luis Garcia Postigo ve eşi olay üzerine bir açıklama yapmadı.

11 Ocak 2018 Mario Suarez ve eşinin tatil fotoğrafları olay yarattı İspanyol futbolcu Mario Suarez ve eşi Malena Costa, Miami sahillerindeki fotoğraflarıyla dünya basınının gündeminde yer aldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
hacker Kate del Castillo Luis García Postigo meksika
Son güncelleme: 09:29 | 16.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER