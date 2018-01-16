Jupp Heynckes’ten Kevin De Bruyne’ye övgüler: ‘Varımı yoğumu verirdim…’

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'den övgüyle söz etti. Deneyimli çalıştırıcı, "Onu almak için varımı yoğumu verirdim" ifadelerini kullandı.

SKOR DIŞ HABERLER / Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Kicker’e açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Manchester City’de forma giyen Belçikalı yıldız orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne hakkında da övgü dolu konuştu. De Bruyne’yi çok beğendiğini ifade eden Heynckes, “O mevkide o seviyede çok üst düzeyde olmalısınız ve De Bruyne bu sezon Avrupa’da en çok öne çıkan futbolcu” dedi. De Bruyne için “Onu almak için varımı yoğumu verirdim” diyen Heynckes’in bu hayalinin gerçekleşmesi ise şu sıralar çok mümkün gözükmüyor. Zira Bayern Münih CEO’su Karl-Heinz Rummenigge transfer piyasasının geldiği halden endişe duyduklarını belirtti ve Bayern Münih’in bir oyuncu için en fazla 80 veya 100 milyon Euro verebileceğini ifade etti. Bu rakamlar da çok yüksek olmakla birlikte piyasanın şu halinde De Bruyne’nin 100 milyon Euro’dan fazla edeceği aşikar.

Bu sezonki hedeflerinden de söz eden deneyimli çalıştırıcı Şampiyonlar Ligi’nde elde edilecek bir zaferin harika bir başarı olacağını belirtti. Heynckes, kendilerini favori olarak görmediklerinin ancak geniş çerçevede iddialı olduklarının da altını çizdi.

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