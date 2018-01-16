İstenmeyan adam Tarık Çamdal!

Transfer olduğu günden bu yana hem yüksek maliyeti hem de kötü performansı nedeniyle ağır eleştirilen alan Tarık Çamdal yine baş ağrıtıyor.

Fatih Terim’in takımda düşünmediği genç futbolcuya şu ana kadar takım bulunamadı. Bunun nedeni ise 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tarık’ın 1.5 milyon Euro garanti ücret alması…

Hiçbir kulüp bu parayı vermeyi yanaşmazken, yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Alınan bilgilere göre son çare olarak Tarık’ın yıllık ücretinin bir bölümünü yine Sarı-Kırmızılılar karşılayacak ve kiralama formülü bu şekilde devreye sokulacak.

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