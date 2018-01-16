İstanbulspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB kupa maçı ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 ikinci maçında Fenerbahçe, İstanbulspor ile mücadele edecek. Taraftarlar İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda araştırıyor. Sarı-lacivertliler ilk mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Peki İstanbulspor Fenerbahçe kupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta başlayaca

İstanbulspor, Fenerbahçe’yi Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam ağırlayacak. İlk maçta İstanbulspor, Fenerbahçe’ye ilk maçta 2-0 yenilmişti. Kocaman’ın Süper Lig ikinci yarı öncesi mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro çıkarması bekleniyor. Peki İstanbulspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar…

İSTANBULPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. İstanbulspor Fenerbahçe maçı ATV’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE KUPA HAZIRLIKLARI TAMAM

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, yarın İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçı hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı çalışma ile tamamladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

KOCAMAN İSTANBULSPOR MAÇINDA AS OYUNCULARI DİNLENDİRECEK

Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya gençlerden ve sezon içinde çok süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe Türkiye Kupası 5. Tur’da Adana Demirspor’u 4-1 ve 6-0’lık skorlarla mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı. Sarı-lacivertli takım Süper Lig’de ise bu sezon sadece 2 kez mağlup oldu. 17 maça çıkan Fenerbahçe 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.