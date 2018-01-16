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Hazırlık maçında Feghouli’den tepki çeken hareket!

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray ikinci hazırlık maçında TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.
07:3116 Ocak 2018
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Hazırlık maçında Feghouli’den tepki çeken hareket!

5 golün olduğu maça damga vuran olay ise Feghouli’nin sert müdahalesi oldu.

74. dakikada Feghouli rakibine arkadan sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından ortalık bir an gerilirken, hakem Cezayirli futbolcuya sarı kart gösterdi.

Bu pozisyon sonrası teknik direktör Fatih Terim ikinci yarıda maça başlayan Feghouli’yi oyundan aldı.

Galatasaray bir süre 10 kişi mücadele etti. Sonrasında ise Eren Derdiyok oyuna girdi.

İşte o pozisyon…

 

 

15 Ocak 2018 Galatasaray 5-0 Tuzlaspor | Galatasaray kampı farklı kapattı! Galatasaray Antalya kampının son maçında Tuzlaspor'la karşılaştı. İlk 12 dakikada 4-0 öne geçen sarı-kırmızılılar 40'da Denayer'in golüyle skoru 5-0 olarak tayin etti ve kampı farklı bir galibiyetle noktaladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
fatih terim feghouli galatasaray Tuzlaspor
Son güncelleme: 07:47 | 16.01.2018
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