Hazırlık maçında Feghouli’den tepki çeken hareket!

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray ikinci hazırlık maçında TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.

5 golün olduğu maça damga vuran olay ise Feghouli’nin sert müdahalesi oldu.

74. dakikada Feghouli rakibine arkadan sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından ortalık bir an gerilirken, hakem Cezayirli futbolcuya sarı kart gösterdi.

Bu pozisyon sonrası teknik direktör Fatih Terim ikinci yarıda maça başlayan Feghouli’yi oyundan aldı.

Galatasaray bir süre 10 kişi mücadele etti. Sonrasında ise Eren Derdiyok oyuna girdi.

İşte o pozisyon…

Aldığı paranın 100’de 1’ini kazanamayan bu futbol emekçisi çocuğa yaptığı hareket acımasızlıktan da öte… Yoksa yemişim sarı kartı, kırmızı kartı… pic.twitter.com/ZBJIT13voT — Ali H. Baransel (@alibaransell) 15 Ocak 2018

Feghouli’nin sarı kart gördüğü pozisyon… Hakem, hazırlık maçı olduğu için idare etmese Kayseri deplasmanında yoksun. Ne gerek var? pic.twitter.com/DWV0bVnDI7 — CimbomVid (@CimbomVid) 15 Ocak 2018

Ey @TFF_Org #MHK Bana;burda #Feghouli ‘ye neden sarı kart çıktığını mı anlatmalısınız? Yoksa attığı kasti tekmeye ne ceza vereceğinizi mi? AYIPTIR GÜNAHTIR kim,hangi renkte, hangi takımdaysa umrumda değil,bunu yapan Futbol hainidir pic.twitter.com/vArMhGiOZF — Alper ÜSTÜNDAĞ (@AlperUstundag) 15 Ocak 2018

Galatasaray 5-0 Tuzlaspor | Galatasaray kampı farklı kapattı! Galatasaray Antalya kampının son maçında Tuzlaspor'la karşılaştı. İlk 12 dakikada 4-0 öne geçen sarı-kırmızılılar 40'da Denayer'in golüyle skoru 5-0 olarak tayin etti ve kampı farklı bir galibiyetle noktaladı. İlgili Haberi Oku