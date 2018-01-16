Gökçek gitti, seyirci buharlaştı
Yavuz ALATAN/ANKARA
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Türkiye'deki spor kulüpleri arasında en büyük seyirci kaybını Osmanlıspor'un yaşadığını açıkladı. Kazancı, “Osmanlıspor yüzde 54 civarında seyirci kaybetti. 4 bin olan seyirci sayısı, 1900'e geriledi” dedi. Bu ilginç durumun Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan ayrılmasından sonra yaşanması dikkat çekti. Gökçek, belediye personelini mecburi olarak Osmanlıspor maçlarına gönderiyordu.
Kazancı Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde passolig kartı kullanan taraftar sayısının 3.4 milyona ulaştığını, taraftar sıralamasında da Galatasaray'ın birinci olduğunu belirtti ve Galatasaray'ı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un takip ettiğini açıkladı.
KİMSE FİŞLENMİYOR
Kazancı, “Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftası ile kıyaslandığında seyirci sayıları Süper Lig'de yüzde 44, TFF 1. Lig'de yüzde 13 oranında arttı. Seyirci sayısındaki pozitif değişimden de anlaşılacağı üzere Passolig Kart sahibi taraftarların sayısı da 3,4 milyonu geçti” dedi.
Passolig Kart sahibi futbolseverlerin Ankara dağılımına da değinen Kazancı, “Çankaya ilçesinden en çok Gençlerbirliği taraftarları Passolig Kart alırken, Keçiören'de MKE Ankaragücü, Sincan'da ise Osmanlıspor taraftarları önde” açıklamalarında bulundu. Kazancı Passolig ile seyircilerin fişlendiği iddiasının da doğru olmadığını belirterek, “Amaç yanlış yapan kişilerin tespit edilmesi ve kara listeye alınmasından ibaret'' dedi.