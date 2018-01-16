Gökçek gitti, seyirci buharlaştı

Türkiye'deki futbol kulüpleri arasında en büyük seyirci kaybını Osmanlıspor yaşadı.

Yavuz ALATAN/ANKARA

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Türkiye'deki spor kulüpleri arasında en büyük seyirci kaybını Osmanlıspor'un yaşadığını açıkladı. Kazancı, “Osmanlıspor yüzde 54 civarında seyirci kaybetti. 4 bin olan seyirci sayısı, 1900'e geriledi” dedi. Bu ilginç durumun Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan ayrılmasından sonra yaşanması dikkat çekti. Gökçek, belediye personelini mecburi olarak Osmanlıspor maçlarına gönderiyordu.

Kazancı Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde passolig kartı kullanan taraftar sayısının 3.4 milyona ulaştığını, taraftar sıralamasında da Galatasaray'ın birinci olduğunu belirtti ve Galatasaray'ı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un takip ettiğini açıkladı. Spor Güvenliği Çalıştayı tamamlandı Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Spor Güvenliği Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, “6222 sayılı kanunla güvenlik konularında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Tüm bu gelişmeler sonucunda özellikle seyirci sayısında artışlar yaşanmaya başlandı” dedi. İlgili Haberi Oku

KİMSE FİŞLENMİYOR

Kazancı, “Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftası ile kıyaslandığında seyirci sayıları Süper Lig'de yüzde 44, TFF 1. Lig'de yüzde 13 oranında arttı. Seyirci sayısındaki pozitif değişimden de anlaşılacağı üzere Passolig Kart sahibi taraftarların sayısı da 3,4 milyonu geçti” dedi.

Passolig Kart sahibi futbolseverlerin Ankara dağılımına da değinen Kazancı, “Çankaya ilçesinden en çok Gençlerbirliği taraftarları Passolig Kart alırken, Keçiören'de MKE Ankaragücü, Sincan'da ise Osmanlıspor taraftarları önde” açıklamalarında bulundu. Kazancı Passolig ile seyircilerin fişlendiği iddiasının da doğru olmadığını belirterek, “Amaç yanlış yapan kişilerin tespit edilmesi ve kara listeye alınmasından ibaret'' dedi.