Feyenoord, Van Persie formalarını satışa çıkardı!

Fenerbahçe'nin sorunlu yıldızı Robin Van Persie'yle sözleşme imzalaması beklenen Feyenoord, Hollandalı futbolcunun formalarını, resmi ürünlerin satıldığı mağazalarda satışa çıkardı.

Fenerbahçe’de geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcu Robin van Persie”nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’den Feyenoord’a transferinin açıklanması beklenen Robin van Persie’nin yeni formaları, Eredivisie ekibinin resmi ürünlerinin satıldığı mağazalarında satışa çıkarıldı. Robin van Pesie’nin formasının, Hollandalı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördüğü ve forma numarası belli olunca satışların daha da yükseleceği belirtildi.

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