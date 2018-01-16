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Fatih Terim geldi Cenk Ergün gitti!

Galatasaray'da geçtiğimiz dönemde sportif direktör olarak görev yapan Cenk Ergün, Florya'dan ayrılarak kulüp binasına geçti.
08:0716 Ocak 2018
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Fatih Terim geldi Cenk Ergün gitti!

Galatasaray’da Fatih Terim’in göreve gelmesiyle birlikte Florya’da birtakım değişiklikler olmaya devam ederken sportif direktör olarak görev yapan Cenk Ergün taşındı.

ASpor’un haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından durumu merak edilen Cenk Ergün’ün ofisi Türk Telekom Stadyumu’na taşındı.

Terim’in isteğiyle Florya’daki mesaisi sonlanan Cenk Ergün’ün bundan sonra kulüp binasında Başkan Dursun Özbek’e yardımcı olacağı belirtildi. Bursaspor kulübünden aldığı teklife olumlu yanıt vermezse Ergün, futbol takımı ile Florya’da değil artık Türk Telekom Stadyumu’nda mesai yapacak.

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Etiketler
Cenk Ergün fatih terim florya galatasaray
Son güncelleme: 08:28 | 16.01.2018
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