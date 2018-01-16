Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı.

Maddi sıkıntılar nedeniyle tarihinin en zor dönemini geçiren G.Manisaspor’da bir kaç gün önce önce istifa ettiği iddia edilen Teknik Direktör Fatih Tekke’nin sözleşmesinin karşılıklı görüşmeler sonrası feshedildiği açıklandı. G.Manisaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesi, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak feshedilmiştir. Grandmedical Manisasporumuza kısa sürede büyük katkılar sağlayan Fatih Tekke ve ekibine kulübümüz için vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tekke’nin takıma ödeme yapılmadığı gerekçesiyle görevini bıraktığı öğrenildi. 9 Ekim 2017 tarihinde takımın başına geçen Fatih Tekke, kupa ve lig olmak üzere; 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, siyah-beyazlı takım ligde 17. sırada bulunuyor. Öte yandan teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenilen Manisaspor yönetiminin, eski teknik direktörleri Taner Taşkın ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.