Faciadan dönüldü! Maç yarıda kaldı

Estoril-Porto maçında tribünün çökme tehlikesi sebebiyle taraftarlar sahaya indi. Yetkililer maçın ertelenmesine karar verdi.

Portekiz Ligi’nde Estoril ile Porto’yu karşı karşıya getiren maç, deplasman tribünündeki derin çatlaklar nedeniyle yarıda kaldı.

Maça iyi başlayan Estoril soyunma odasına Eduardo’nun serbest vuruştan attığı golle önde gitmişti. Devre arasında yeni inşa edilen deplasman tribünün duvarı ve zemininde geniş çatlaklar oluştuğu görüldü.

Durumun yetkililere haber verilmesiyle birlikte ortaya bu görüntüler çıktı. Porto taraftarı tribünün çökme tehlikesine karşı sahaya alındı. Uzun bir bekleyişin ardından yetkililer taraftarları yeniden tribüne almanın tehlikeli olacağına karar verdi. Bunun üzerine hakem maçı tatil etti.