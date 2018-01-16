Eljif Elmas kimdir? Eljif Elmas kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve nereli?

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Eljif Elmas İstanbulspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçının kadrosuna alındı. Taraftarlar ne zaman oynayacak merak ediyordu. Peki Eljif Elmas kimdir? Kaç yaşında? İşte genç oyuncu Eljif Elmas'ın mevkii ve hakkında merak edilenler..

Van Persie’nin Feyenord’a yabancı kontejyanından boşalan koltuğu Eljif Elmas dolduracak.Fenerbahçe’de kupa maçı kadrosuna alınan Eljif Elmas Makedonya'nın Rabotnicki takımından transfer edilmişti. Peki Eljif Elmas kimdir?

ELJİF ELMAS KİMDİR?

Forvet arkası mevkiisinde forma giyen 27 Eylül 1999 doğumlu futbolcu, zaman zaman sol kanatta da mücadele edebiliyor. Fizik olarak güçlü bir yapıya sahip olan genç yetenek 1.82 boyunda ve yaptığı asistler ve duran toplardaki etkisiyle göz dolduruyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in de son gözdelerinden olan ve Milli Takım'a kazandırmaya çalıştığı genç oyuncu, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da ‘En İyi Genç Oyuncu' seçilmişti. Yetenekli futbolcu Haziran 2017'de Makedonya A Milli Futbol Takımı ile İspanya karşısında ter döktü.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Makedonya'da gelecek vadeden yıldızlar arasında gösterilen Elmas'ı, İngiltere Premier Lig'den Manchester City ve Almanya'dan Borussia Dortmund gibi takımların da izlediği iddia ediliyordu.Yıldız adayı için Fenerbahçe'den önce son olarak Club Brugge ve Las Palmas'ın devreye girmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan 2016-17 sezonunda Rabotnicki formasıyla 33 lig maçına çıkan Elmas, 6 gol atıp, 7 asist yaparken Avrupa Ligi Elemeleri'nde oynadığı 2 maçta 1 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.