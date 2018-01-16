Dursun Özbek’ten sol bek transferi için açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla yaptığı kahvaltıdaki söylemlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederken sol bek transferi için açıklama yaptı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Antalya’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltıdaki söylediklerinin yanlış anlaşıldığı belirterek, “Söylemek istediğimi mesaj şuydu; Mayıs ayı itibariyle imza toplandı. Benim oradaki söylemim tamamen Galatasaray için o tarihten itibaren başkanlık yarışında olmak, yönetim kurma yarışında olan kişilere hitaben söyledim” dedi.

20 Ocak'taki Olağanüstü Seçim Genel Kurul öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nde kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, “GSYİAD, Galatasaray için çok önemli bir kardeş kuruluşlarından biri. Onların misafiri olarak buradayım. Davetleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz gün Antalya'da basın mensupları buluştuğu kahvaltıda ‘Mayıstan eylüle kadar imza toplayanların hepsi tüydü' sözünün yanlış anlaşıldığını söyleyen Dursun Özbek, “Kahvaltıdaki söylemlerim yanlış anlaşıldı. Söylemek istediğimi mesaj şuydu; Mayıs ayı itibariyle imza toplandı. Toplanan imzalar son derece demokratik bir hak. Benim oradaki söylemim tamamen Galatasaray için o tarihten itibaren başkanlık yarışında olmak. Yönetim kurma yarışında olan kişilere hitaben söyledim. Çünkü o zaman itibaren birçok kişi gerek televizyonda gerek yazılı basında gerek sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü için yarışa hazır olduklarını ve bu yarışta kendileri de olacağını söylemişlerdi. Söylemim sadece onlar içindi. Yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Mayıs ayında imza toplayanlar en az benim kadar Galatasaraylıdır. Onlar hitaben söylediğim söz değildi. Onlar da Galatasaray ile dertlenen kişiler. Seçime gelmelerini istiyorum. En iyi hizmet verecek kişi için oy kullanmalarını istiyorum. Hiçbir zaman onların seçimden kalan kişiler olduğunu düşünmedim” diye konuştu.

“KAZANAN GALATASARAY OLACAKTIR”

Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nun sağ duyusuna her zaman inandığını ifade eden Özbek, “Galatasaray'a en iyi hizmeti verecek kişiyi seçeceklerinden zerre kadar endişem yok. Her iki taraf için destek verenler olacaktır. Neticede bence kazanan Galatasaray olacaktır” dedi. `Arda Turan`ın batışı` Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan hakkında bir analiz yayınlayan Marca gazetesi, Milli futbolcunun tam bir hayal kırıklığı olduğunu yazdı. İlgili Haberi Oku

“SOL BEK İÇİN FATİH HOCA İLE GÜZEL ÇALIŞMA YAPTIK”

Seçim var transfer çalışmalarını askıya almadıklarını aktaran Dursun Özbek, ”Seçim var diye hiçbir çalışmayı askıya almadık. Galatasaray'ın eksikleri, ihtiyaçları hem amatör şubelerde hem de futbolda belli. Bu manada çalışmalar devam ediyor. Kimsenin endişe duymasına gerek. Eskisinden daha fazla mesai vererek çalışıyoruz. Eksiklerimizin başında sol bek var. Onun için çok yoğun bir çalışmamız var. Özellikle Antalya'dayken Fatih hoca ile de epey mesafe aldık. Baya güzel bir çalışma yaptık. İnşallah yakında da neticesini alacağız” açıklamasında bulundu.

“ŞAMPİYONLUĞUN SONUNDAKİ ÖDÜL YAKLAŞIK 250 MİLYON TL”

“Benim bir derdim var o da Galatasaray” diyen Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti: “Bütün hesabımız, bütün düşüncem 21 Ocak'tan sonraki Galatasaray. Bugüne kadar bir şekilde geldik. Yaptığımız projeler, Galatasaray'ın 21 Ocak'tan sonrası için. Her zaman söyledim; Galatasaray'ın yeni kaynak oluşturmaya ihtiyacı var. Turkcell onlarından biriydi. 5 yıllık bir anlaşma ile 200 milyon TL'nin üzerinde para getirecek. Galatasaray'ın son derece bu paraya ihtiyacı var. Galatasaray'ın en önemli sorunlarından biri de şampiyonluk. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın yara almaması lazım. Şampiyonluğun sonundaki ödül yaklaşık 250 milyon TL. Bütün Galatasaraylıların şu anda seçim ertesinde 21 Ocak'tan itibaren şampiyonluğa odaklanması lazım. Kim seçilirse seçilsin herkes birbirine el vermeli. Şampiyonluk yolunda yıpranmaması lazım. Seçim rekabeti bazı yıpranmaları getirebiliyor.”

Dursun Özbek, Turkcell ile yaptıkları reklam filmindeki formaların yakın zamanda kulüp mağazalarında satışa çıkacağını açıkladı.

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