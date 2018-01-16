Chelsea’nin yeni stadına vatandaş engeli… Abramovic ne yapsa ikna edemiyor

Chelsea'nin patronu Roman Abramovich'in başı İngiliz bir aile ile dertte. Rus milyarder, yaptığı bütün teklifleri reddeden Nicolas Crosthwaite ve ailesinin inadına rağmen mahkemenin verdiği kararla ümitlendi. Ancak 69 yaşındaki İngiliz pes etmeye niyetli değil.

SKOR DIŞ HABER – Roman Abramovich… Chelsea’nin patronu Rus milyarder, genelde serveti ile her istediğini elde etmesi ile ünlü… 2003 yılının Haziran ayında Chelsea’yi satın aldıktan sonra rüya takım hayallerini gerçekleştirmek için kadroya inanılmaz bir yatırım yapıyor. Şimdi ise Stamford Bridge Stadı’nı genişletmek istiyor. Ancak bu kez Abramovich’in parası, inatçı Nicolas Crosthwaite ve ailesini ikna etmeye bir türlü yetmiyor. Yeni stadyumun yaşadığı evin güneşini engelleyeceğini söyleyen 69 yaşındaki Nicolas Crosthwaite ile Abramovich arasında amansız bir savaş yürüyor. Son olarak Abramovich tarafından kendisine yapılan 1 milyon pound’luk teklifi de kabul etmeyen İngiliz vatandaş, mahallesinde yerel bir kahraman olmaya her gün biraz daha yaklaşıyor.

Juventus`un genç yıldızı Rodrigo Bentancur: `O maç Buffon`u hasta etti!` İlgili Haberi Oku

Nicolas Crosthwaite ve ailesi, Chelsea Kulübü’nün mahkemeye başvurması üzerine beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Mahkeme, inşaatın yapılması yönünde karar verdi. Ancak bu karara rağmen 69 yaşındaki inatçı İngiliz’in pes etmeye niyeti yok. Ailenin avukatı, duruşma sonrası mahkemenin kararına itiraz edeceklerini ve yeni stadyumun uzunluğunun evin ışıklarını engellemeyecek seviyede tutulması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. İtiraz nedeniyle stadyumun inşaatı yaklaşık bir yıl daha ertelenirken, Nicolas Crosthwaite ve ailesi temyiz mahkemesinin kendileri lehine karar vermesini beklemeye başladı.

Jupp Heynckes`ten Kevin De Bruyne`ye övgüler: `Varımı yoğumu verirdim...` İlgili Haberi Oku

Mahalleli de Nicolas Crosthwaite’ın Rus milyarder Abramovich ile savaşının arkasında… Komşularının yaptığı itirazda haklı olduğunu savunan mahalle sakinleri, eğer bu savaşı kazanırsa Nicolas Crosthwaite’ın kahraman olacağının altını çiziyorlar. Stadyumun yakınında 59 yaşındaki eşi Lucinda, çocukları 25 yaşındaki Rose ve 23 yaşındaki Louis ile birlikte yaşayan Nicolas Crosthwaite, inanılmaz mücadelesinde komşularının da desteğini arkasında hissediyor.