CANLI İZLE: Trabzonspor Konyaspor maçı izle! İşte Trabzonspor Konyaspor maçını canlı yayınlayan kanal

Trabzonspor Konyaspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. Trabzonspor ile Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacak. Peki, Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele A Spor kanalından canlı izlenebilecek. İşte Trabzonspor Konyaspor maçı hakkında merak edilenler...

Trabzonspor Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Futbol tutkunları maçı canlı izlemenin yollarını araştırıyor. Trabzonspor Konyaspor maçı A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bugün sahasında konuk edeceği rakibi karşısında turu geçen taraf olmak istiyor. İlk maçta yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, bu maça ideal kadrosu ile çıkacağı öğrenildi. Trabzonspor'un Atiker Konyaspor karşısında tur atlamak istiyor. İşte Trabzonspor Konyaspor maçı hakkında merak edilenler…

A SPOR TRABZONSPOR ATİKER KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Konyaspor maçını Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Medical Park Stadyumu’nda saat 18:00’de başlayacak Trabzonspor Konyaspor maçı Aspor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek..

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu akşam sahasında konuk edeceği rakibi karşısında turu geçen taraf olmak istiyor.

TRABZONSPOR TURU GEÇMEK İSTİYOR

Bu sezon hem lig hem de kupada yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. İlk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibi karşısında turu geçen taraf olmak isteyen bordo-mavililer adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Konya'da oynanan ilk maçta yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, bu maça ideal kadrosu ile çıkacağı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle Burak Yılmaz'ın forma giyemeyeceği maçta hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu'nun ise forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.

Atiker Konyaspor’umuz Ziraat Türkiye Kupası son 16 Tur rövanş maçında Trabzonspor’a konuk oluyor! Medical Park Stadyumu⏱18:00A Spor#KonyasporGeliyorBak pic.twitter.com/4WucoTel3A — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 15 Ocak 2018

ATİKER KONYASPOR RÖVANŞA HAZIR

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını Antalya’da sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşen antrenman koşu ve topla ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular taktik çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.