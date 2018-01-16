CANLI İZLE: İstanbulspor Fenerbahçe maçı izle! İşte İstanbulspor Fenerbahçe maçını canlı yayınlayan kanal

İstanbulspor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. İstanbulspor ile Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacak. Peki, İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele ATV'den canlı izlenebilecek. İşte İstanbulspor Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...

İstanbulspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Futbol tutkunları maçı canlı izlemenin yollarını araştırıyor. İstanbulspor Fenerbahçe maçı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. İstanbulspor, Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam ağırlayacak. İlk maçta İstanbulspor, Fenerbahçe'ye ilk maçta 2-0 yenilmişti. Kocaman'ın Süper Lig ikinci yarı öncesi mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro çıkarması bekleniyor.

ATV İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak, karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İstanbulspor Fenerbahçe maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı hazırlıklarını tamamladı. Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor’un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.

Gündem | Fenerbahçemiz Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında @istanbulspor karşısında! #FBSK pic.twitter.com/f9Om1ws9iW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 16 Ocak 2018

İstanbulspor’umuz Ziraat Türkiye Kupası son 16 Tur rövanş maçında Fenerbahçe’yi ağırlıyor! Atatürk Olimpiyat Stadyumu20:30ATV pic.twitter.com/XBF9UezVnj — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) 16 Ocak 2018

VAN PERSİE YERİNE ELJİF ELMAS

Devre arası kampına götürmeyerek Robin van Persie ile yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncunun yerine federasyona İstanbulspor maçı öncesinde Eljif Elmas’ın ismini bildirdi. Robin van Persie’nin Feyenoord’a gidecek olmasının ardından, TFF’de lisansı da iptal edilecek. Ancak şimdilik son işlemler yapılmadı.

Eljif Elmas bu akşamki İstanbulspor maçı kadrosuna 14. yabancı olarak alındı. Aykut Kocaman, 18’inci yaşını dolduran ve ligin devre arasını bekleyen Eljif Elmas’ı kupada oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil ederken, ara transfer döneminde olunduğu için böyle bir serbestlik var. Bugün Eljif yarın yeni bir transfer bu ara transfer döneminde kadrolara girebiliyor. Ara tescil dönemi sona erdiğinde ise kadrolar sabit kalıyor.