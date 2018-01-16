Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadım’

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen maç sonundaki olaylara ilişkin, "Saygı çok önemli, kazanan da olsanız kaybeden de olsanız, saygı unsurununu atlamamalısınız. Birileri bunu atladı bugün" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmelerine rağmen kupaya veda ettikleri maça ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle büyük hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Elendik, kupanın dışında kaldık. Elimizden gelen maksimum eforu sarf ettik” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Bursaspor, 1-0'ın rövanşında sahadan 2-1 galip ayrılmasına rağmen turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Öncelikle büyük hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Elendik, kupanın dışında kaldık. Elimizden gelen maksimum eforu sarf ettik. İlk gole rağmen başımızı dik tuttuk. Bir şekilde döndük. Yeterince iyi değildik ama şanslı da değildik. Son dakikada direkten dönen top içeriye girseydi turu atlayan taraf olacaktık. Bugün nasıl savaştıysak, eminim ki sezonun geri kalanı için güzel anılar yaşayacağız” dedi. Ümit Özat`tan Bursaspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, Bursaspor maçından sonra çıkan olaylarla ilgili konuştu. İlgili Haberi Oku

“SAYGI ÇOK ÖNEMLİ”

Hakemler hakkında yorum yapmak istemediğini de dile getiren Fransız çalıştırıcı, “Alışkın değilim hakemler üzerine konuşmaya. Konuşmak istediğim şeyler var ama konuşmamam herkesin iyiliğine olacak. Altını çizmek istediğim konu var saygı. Saygı çok önemli. Kaybeden de kazanan da olsanız saygı unsurunu atlamamalısınız. Birileri bunu atladılar, saygıyı unuttular. Bugün itibariyle bu beni mutsuz etti” şeklinde konuştu.

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