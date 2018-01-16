Bursaspor-Gençlerbirliği maçının ardından saha karıştı

Bursaspor - Gençlerbirliği karşılaşmasının bitiş düdüğü ile birlikte ortalık karıştı. Her iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri tartışırken, statta gergin anlar yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Bursaspor’a deplasmanda 2-1 yenilmesine karşın üst tura yükselen taraf oldu. Yeşil-beyazlı ekip ise kupaya veda etti. Karşılaşmanın sonlarına doğru ise saha karıştı.

Uzatma dakikalarında Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Gökhan Tokgöz ile Bursasporlu futbolcu Titi sözlü diyaloğa girdi. Yaşanan bu gerilim, karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte alevlenirken, her iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri ise birbirlerine tepki gösterdi.

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat arasında tartışma çıkarken, tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı.

Gerginliğin soyunma odası koridorlarında da devam ettiği öğrenildi. Ayrıca ‘mix zone’ olarak adlandırılan, oyuncuların maç sonu görüşlerini paylaştığı bölgeye de polis ekipleri gelirken, güvenlik güçleri daha sonrasında yaşanan olayları kontrol altına almaya çalıştı.

MAÇ SONUCU: Bursaspor 2-1 Gençlerbirliği | Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş maçı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği, ilk maçta sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle tur atlayan taraf oldu. İlgili Haberi Oku