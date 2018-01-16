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Burak Yılmaz’dan transfer iddialarına jet yanıt!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bordo mavili forma ile 3 hikaye paylaşan yıldız oyuncu Trabzonspor'da kalacağını açıkladı. Sosyal medya Burak'ın bu hareketi sonrası adeta yıkıldı.
10:3316 Ocak 2018
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Burak Yılmaz’dan transfer iddialarına jet yanıt!

Son dönemde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile anılan Burak Yılmaz, sosyal medyadaki hesabından çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla olan fotoğraflarını paylaşırken ”Bu fotoğraf anlatmıyor mu? Bu da mı anlatmıyor? Çok şükür ben biliyorum” ifadelerini kullandı. Bordo mavili taraftarlar bu paylaşımların ardından sosyal medyada büyük sevinç yaşadı.

Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada bazı transfer teklifleri aldığını ”Çok ciddi transfer teklifleri var ama Trabzonspor’a gitmek için gelmedim” sözleriyle dile getirmişti.

13 Ocak 2018 Burak Yılmaz`dan flaş transfer açıklaması: `Teklifler aldığım doğru` Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, transfer teklifleri aldığnı ancak ayrılmaya niyetinin olmadığını belirtti. Yine de takımda kalması için bazı şeylerin net olması gerektiğini söyleyen Burak Yılmaz bakış açısının kalmaktan yan olduğunu ifade etti İlgili Haberi Oku

Etiketler
burak yılmaz sosyal medya trabzonspor transfer
Son güncelleme: 11:01 | 16.01.2018
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