‘Arda Turan’ın batışı’

Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan hakkında bir analiz yayınlayan Marca gazetesi, Milli futbolcunun tam bir hayal kırıklığı olduğunu yazdı.

SKOR DIŞ HABER – İspanya La Liga’nın dev ekibi Barcelona’nın Atletico Madrid’den 41 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Arda Turan, Türkiye’ye geri döndü. Son dönemde şans bulamadığı Barcelona’dan ayrılarak Medipol Başakşehir’e imza atan Arda Turan, İspanyol basınında günün konusu oldu. Marca gazetesi, ‘Arda Turan’ın batışı’ (El hundimiento de Arda Turan) başlıklı bir analiz yayınlarken, Milli futbolcunun iz bırakamadan Katalan ekibinden ayrıldığının altını çizdi.

Arda Turan`a sadece Rafinha ve Ter Stegen veda etti... İlgili Haberi Oku

Yazıda Atletico Madrid’de sergilediği performans sayesinde Barcelona’nın ilk 11 oyuncusu olarak kadrosuna kattığı Arda Turan’ın, tam bir hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Arda Turan’ın ilk 6 ay Barcelona’nın transfer yasağı nedeniyle oynayamadığını ve yine son 6 ay performansı yeterli bulunmadığı için oynayamadan İspanya’dan ayrıldığına vurgu yapıldı. Barcelona’daki günlerinin Arda Turan için her geçen gün daha da kötüye gittiğine yer verilen analizde, Arda Turan’ın yarım sezonluk performansında sadece La Liga’da 3 maçın tamamında oynadığı, Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta sonradan oyuna girdiği ve kupada bir dakika bile görev alamadığı vurgulandı.

Neymar’ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı 2016/17 sezonunun başlangıcında ise Arda Turan’ın iyi bir başlangıç yaptığı yazıldı. Neymar’ın dönüşü sonrası ise Arda Turan’ın sezonun geri kalanında tam anlamıyla kayıpları oynadığı ifade edildi. Barcelona’ya transferinden sonra 10 kez sakatlanan Arda Turan’ın, Katalan ekibinde unutulan adam olduğuna yer verildi. Barcelona’dan hiçbir iz bırakmadan gönderilen Arda Turan’dan bir kuruş bile kazanılamadığı da yazıda yer aldı.

Barcelona’ya 2015 yılında transfer olan Arda Turan, 55 maçta 3 bin 17 dakika sahada kalırken, 15 gol atıp 11 de asist yaptı.

Fatih Altaylı: `Bu seçimi yapmak ihanetin katmerlisidir` İlgili Haberi Oku

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’E BEDAVA KİRALANDI

Arda Turan transferinin maddi boyutu için ortaya atılan iddialara açıklık getiren Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, imza töreninde şunları söylemişti:

“Geçen hafta bugün transfer komitemizle Barcelona'ya uçtuk. Arda ile ben baş başa vakit geçirdim. Diğer arkadaşlar da Barcelona ile diğer konuları konuştu. Arda'nın geri dönme isteği her şeyden çok önemliydi. Kendisini bu kadar hırslı görmek bizi bu zorlu transfer döneminde mutlu etti. Arda ile burada olmak hepimizi çok mutlu ediyor. Başakşehir, sadece bir futbol kulübü değil aynı zamanda da şirkettir.

Arda'nın 2.5 yıl bedelsiz kiralama bedeli ile birçok spekülasyon yapılıyor. Arda Turan, yarım sezon 2 milyon Euro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon Euro artı bonus alacak. Ayrıca oyuncunun satın alma opsiyonu bizde. Barcelona kulübüne hiç bir ödeme yapmadan Arda'nın bonservis bedeline yüzde 25 ortak olduk. Dolayısıyla bu çok business bir iş oldu. Ama biz burada arda ile uzun soluklu bir hikaye yazdık, inşallah bunun devamını getireceğiz. Şampiyon olursak 300 bin Euro bonservis ödeyeceğiz Barcelona'ya. Bunun dışında bir şey ödemeyeceğiz. Opsiyonumuz da anlaşma bittikten sonra 48 saat içinde geçerli olacak.

Dolayısıyla bu yıl hedefimiz şampiyonluk. Ama bu bizim üstümüzde baskı oluştursun istemiyorum. Biz, Başakşehir gibi oynarsak şampiyonluk gelecektir. Ama şampiyon olursak hiçbir şey bitmeyecek aksine yeni başlayacak. Bu yüzden Arda gibi dünya markalarını transfer etmek hedefimiz. Başarılı gittiğiniz zaman mutlaka spekülasyonlar oluyor. Biz 2004'te kurulmuş, 8 ortaklı bir anonim şirketiyiz. Dolayısıyla borçlu ve alacaklılardan sorumluyuz. Başarılı olmak zorundayız çünkü başarı para demek. Geçen sene Beşiktaş'tan sonra en fazla kazanan kulübüz.

UEFA'dan gelirimiz 13.5 milyon Euro. Aynı zamanda Cengiz'den 15 milyon Euro aldık. Enver ve Badji ile beraber toplam 35 milyon Euro gelirimiz olmuş. Dolayısıyla belediye ile hiçbir bağlantımız yok. Bizim en büyük başarımız hızlı karar alabilmemiz. Bu yüzden Arda kardeşimiz burada oturuyor. Biz her sene kar etmek zorundayız. Bizim diğer kulüplerden farkımız borçlarımızdan sorumlu olmamızdır.”