All Star 2018 kadroları belli oldu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi All-Star 2018'e çok kısa bir süre kala kadrolar belli oldu.

21 Ocak Pazar günü saat 14:00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star 2018organizasyonunda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızları, basketbol severler için bir araya geliyor.Asya ve Avrupa karmalarının muhteşem maçının yanı sıra; her yıl olduğu gibi bu yıl da LeasePlan Yetenek Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması gibi etkinliklerle basketbol severlere unutulmaz birdeneyim yaşatacak.

Ayrıca Türk müziğinin dünyaca ünlü sesi Murat Boz, dillere dolanan ve müzik listelerini sarsan şarkıları ileTahincioğlu All-Star 2018'de basketbol severlerle bir araya gelecek. Bu eğlenceli gün öncesinde halk oylaması Asya ile Avrupa karmalarının ilk 5 oyuncuları ve yedekleri belli oldu;

Koç: David BlattAVRUPA KARMASI İLK 5: Errick McCollum (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), DJ Strawberry (BeşiktaşSompo Japan), Derrick Brown (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)

Koç: Josep Maria BerrocalANADOLU KARMASI İLK 5: Barış Ermiş (Tofaş), Brad Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş), Luigi Datome (FenerbahçeDoğuş), Samuel Mejia (Tofaş) Gasper Vidmar (Banvit)

AVRUPA KARMASI YEDEKLER: Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), ErvingWalker (Demir İnşaat Büyükçekmece), Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Ege Arar (Galatasaray Odeabank),Ivan Buva (İstanbul BBSK), Jajuan Jhonson (Darüşşafaka)

ANADOLU KARMASI YEDEKLER: Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen (Sakarya BŞB), Jeffrey Curtis (Eskişehir Basket), Moustapha Fall (Sakarya BŞB), Christopher Obekpa (Trabzonspor)ING BANK 3 SAYI YARIŞMASI

Scott Wood – Pınar Karşıyaka

William Baron – Eskişehir

Melih Mahmutoğlu – Fenerbahçe Doğuş

Brady Heslip – Trabzonspor

Ryan Toolson – İBB

Sertaç Şanlı – Beşiktaş Sompo Japan

LEASEPLAN YETENEK YARIŞMASI

Erkin Şenel – Banvit

Ege Arar – Galatasaray Odeabank

Yiğit Arslan – Tofaş

Moustapha Fall – Sakarya Bşb.

Egemen Güven – Pınar Karşıyaka

Can Uğur Öğüt – Gaziantep Basketbol

TAHİNCİOĞLU SMAÇ YARIŞMASI

Adonis Thomas – Banvit

Richard Solomon – Uşak Sportif

Howard Sant-Roos – Darüşşafaka

Josh Adams – Beşiktaş Sompo Japan

Erkan Yılmaz – Yeşilgiresun Belediye

Onuralp Bitim – Anadolu Efes