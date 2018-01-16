Ali Koç’tan seçimler öncesi flaş açıklama! ‘Ben yanlış kişiyim sizin için doğru kişi ben değilim’

Fenerbahçe'de Mayıs 2018'de yapılacak olan kongrede başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, üyelerle buluştu.

Fenerbahçe’de Mayıs 2018’de yapılacak olan kongrede başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, üyelerle bir araya geldi. Ve adaylığı ile ilgilin önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç yaptığı açıklamada; ‘Seçimden önce bir önceliğimiz var şampiyon olmak zorundayız. 4. yıldızı takmak zorundayız. Bazı insanlar var Fenerbahçe şampiyon olursa 4. yıldızı takarsa sen başkan olmazsın, öyle düşünüyorsanız sakın bana oy vermeyin. Yani bu değişim için Fenerbahçe kaybetsin istiyorsanız sakın bana oy vermeyin. Ben yanlış kişiyim sizin için doğru kişi ben değilim.’ dedi.

İşte o açıklama…

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