16 Ocak transfer iddiaları: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekipleri 2. yarıya yeni transferlerle kadrolarındaki eksikleri tamamlayarak başlamak istiyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer anadolu takımlarının taraftarları günlük transfer haberlerini merak ediyor. İşte 16 Ocak son transfer iddiaları...

Trabzonspor son dakika hamlesi ile Sosa’nın satın alma opsiyonunu kullanarak transferi bitirdi. Fenerbahçe’nin ise Emre Mor’u transfer etmek istediği öne sürülüyor. Beşiktaş ise forvet arayışını sürdürüyor. Gattuso’nun ise Galatasaray’a Andre Silva’yı önerdi. İşte 16 Ocak transfer gündemi…

ÇALHANOĞLU OLUMSUZ

Hakan Çalhanoğlu için Terim'e olumsuz yanıt veren Gattuso, ikinci yarıda şans vermeyi düşünmediği Andre Silva'yı önerdi. Bafe Gomis'le beraber oynatacak oyuncu arayan deneyimli çalıştırıcı teklife olumlu yaklaştı. (Fotomaç)

FENERBAHÇE’NİN GÖZÜ CORREA’DA

Bir hücum oyuncusuyla kadroyu takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin birçok adayı vardı. Ancak Aykut Kocaman'ın önceliği Angel Correa'ya verdiği öğrenildi. (Fanatik)

EMRE MOR’A KARŞILIK OZAN

Fenerbahçe, İspanyol kulübüne Emre Mor’a karşılık Ozan’ı öneren Kanarya, iki oyuncunun 1.5 yıllığına yer değiştirmesini istedi. Bu sayede iki genç ismin de önünün açılabileceği belirtilirken, 1.5 yılın sonunda ise gösterecekleri performans üzerinden yeni görüşme yapılabileceği kaydedildi. Celta Vigo yönetimi, konuyu teknik heyetle görüşecek. (Fotomaç)

KLASSEN KİRALANABİLİR

Everton'da Allardyce'ın göreve gelmesi, Davy Klaassen için tam bir kabus oldu. Hollandalı futbolcu ligde 14 maçtır kadroya bile giremiyor. İngiliz ekibinin gözden çıkarttığı Klaassen, Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelebilir. (Fanatik)

KOCAMAN’IN SOL BEK ARAYIŞI SÜRÜYOR

Transferde sessizliğini koruyan Fenerbahçe için Sky Sports’tan yeni bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takımın, Fiorentina’nın Uruguaylı sol beki Maximiliano Olivera için temas halinde olduğu ileri sürüldü.

OZAN’A İSPANYA’DAN TALİP

İspanya'nın Leganes takımının Ozan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istediği, görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. (Fanatik)

WELBECK’E İZİN YOK

Alexis Sanchez'le yol ayrımına gelen Arsenal, Welbeck'e gidiş izni vermedi. Kartal, transferde İslam Slimani'ye yoğunlaştı. (Fanatik)

SÜRPRİZ İDDİA

Ada’dan sürpriz bir iddia geldi. Welbeck’in scout olan abisi Chris, kardeşine Beşiktaş’ı önerdi. Premier Lig’den düşmemeye oynayacak bir takıma gitmesindense Türkiye’ye gitmesinin kendisine Rusya yolunu açacağını anlattı. Eklipse Sport Radyo’da yer alan iddiada ağabey Chris’in kardeşi Danny’ye, Beşiktaş’ın Cenk Tosun’u beslediği gibi kendisini de besleyerek; eski Welbeck’i geri getirebileceğinden bahsetti. (Fotomaç)

Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer gündemindeki Bobo ve Hamit Altıntop var. (Fotomaç)