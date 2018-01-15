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Ural Aküzüm’den Arda Turan’a gönderme

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün, Liverpool-Manchester City maçının ardından attığı tweet sosyal medyayı salladı.
07:0715 Ocak 2018
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Ural Aküzüm’den Arda Turan’a gönderme

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Liverpool – Manchester City arasında bugün oynanan maçta görev alan ve Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay Gündoğan ile Emre Can’a bir tweet attı.

“Aslan gibi Galatasaraylı kardeşlerim dünya futbolunun zirvesinde” diyen Aküzüm’ün sosyal medya paylaşımı ve #galatasaraylılarkardeştir hashtagi kullanması Arda Turan’a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

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Etiketler
arda turan galatasaray sosyal medya twitter Ural Aküzüm
Son güncelleme: 07:09 | 15.01.2018
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