Ural Aküzüm’den Arda Turan’a gönderme

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün, Liverpool-Manchester City maçının ardından attığı tweet sosyal medyayı salladı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Liverpool – Manchester City arasında bugün oynanan maçta görev alan ve Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay Gündoğan ile Emre Can’a bir tweet attı.

“Aslan gibi Galatasaraylı kardeşlerim dünya futbolunun zirvesinde” diyen Aküzüm’ün sosyal medya paylaşımı ve #galatasaraylılarkardeştir hashtagi kullanması Arda Turan’a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

İki aslan gibi GALATASARAYLI Dünya futbolunun zirvesinde… Liverpool 4 – Manchester City 3Bir Balıkesirli @IlkayGuendogan, bir Afyonlu @officialEmreCan…EKRAN BAŞINDA DA OLSA SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ ÇOCUKLAR…#galatasaraylılarkardeştir @GalatasaraySK pic.twitter.com/bY9xeyvThY — Ural AKÜZÜM (@uralakuzum) 14 Ocak 2018

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