Trabzonspor Sosa’nın bonservisini aldı

Trabzonspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jose Sosa'nın bonservisini aldı. Sosa'nın Trabzonspor'a toplam maliyeti 15. milyon Euro'yu bulacak.

Sezon başında İtalya’nın Milan takımından kiralanan Jose Sosa, artık resmen Trabzonspor’un futbolcusu oldu. Sosa’nın bonservisinin Milan’dan alındığını duyuran Trabzonspor, Arjantinli yıldızla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bugün, Trabzonspor’un satın alma opsiyonunu kullanması için son gündü.

Trabzonspor, sezon başında yapılan anlaşma gereği Sosa’nın bonservisi için Milan kulübü’ne 3.4 milyon Euro ödeyecek. Kiralama bedeli olarak 1.3 milyon Euro ödeyen Trabzonspor, Sosa’ya maaş olarak toplam 3 yıl için 9.9 milyon Euro verecek. Bonservisi için toplam 4.7 milyon Euro ödenen Sosa’nın maaşı ile birlikte Trabzonspor’a toplam maliyeti 14.6 milyon Euro olacak.

Trabzonspor Sosa`nın bonservisini aldı Trabzonspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jose Sosa'nın bonservisini aldı. İlgili Haberi Oku

Süper Lig’de 9 maçta görev alan Sosa, 2 asiste imza attı. Arjantinli futbolcu, Türkiye Kupası’nda oynadığı maçta ise skora katkı yapamadı. İki kulvarda toplam 768 dakika sahada kalan Sosa, beklentilerin altında kaldı.

İşte Trabzonspor’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirim:

“Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa‘ nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir.”