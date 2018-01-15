Survivor 2018 ne zaman başlayacak? İlk tanıtım yayınlandı! Survivor All Star yarışmacıları kimler?

Heyecanla beklenen Survivor 2018 yarışmasının ne zaman başlayacağı belli oldu. Bu yıl formatta değişikliğe giden Acun Ilıcalı Survivor All Star'da takım sisteminin değiştiğini duyurdu. Toplamda 11 yarışmacı belli oldu. Peki Survivor yarışmacıları kimler olacak? İşte tüm detaylar...

Survivor 2018 ile ilgili ilk detayı Acun Ilıcalı Twitter hesabından pauylaşmıştı. Bu yıl ilk yaşanacak diye Survivor 2018 duyuran Ilıcalı All Star “Bir takım bugune kadar yarışan isimlerden en öne çıkan All Star'lar olacak” demişti. Gönüllüler takımında sadece bir isim belirlenirken ünlüler takımı neredeyse şekillendi. Peki Survivor 2018 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? İşte detaylar…SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI

Survivor 2018'de yer alacak olan isimleri bir kısmı açıklandı. İşte isimleri kesinleşen isimler:

All Starlar: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntemepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık

Gönüllüler: Cumali Akgül

SURVİVOR ALL STAR NASIL OLACAK?

Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; “2018 Survivor takım sistemi değişti.” dedi.

Survivor 2018'de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.

İŞTE İLK TANITIM

Survivor 2018 heyecanı artıyor. Survivor 2018 All Star nasıl olacak? soruları da yavaş yavaş yanıt Bulmaya başladı. Beklenen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, bu sene Survivor 2018'de bir ALL STAR takımı bir de Gönüllüler takımı olacak.' dedi.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” isimli programına konuk olan Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. 10 Şubat’ta Survivor’ın başlayacağını duyuran Acun Ilıcalı, All Star kadrosundan yer alan bir ismi daha açıkladı. Acun Ilıcalı, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Turabi’nin ardından All Star’da Murat Ceylan’ın da olacağını söyledi.