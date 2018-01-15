Spalletti ’80 yaşındaki annem bile biliyor’ demişti, o transfer gerçekleşti!
Inter Teknik Direktörü Luciano Spalletti’nin gergin bekleyişi sona erdi! Inter savunmanın ortasını Benfica’da forma giyen Lisandro Lopez’le takviye etti. Lacivert-siyahlılar, sezon sonuna kadar kiraladığı Arjantinli stoperin bonservisini 9 milyon Euro’ya alabilecek.
Benfica’dan 500 bin Euro bedelle kiralanan Lopez, bu sezon Benfica’da 8 maçta forma giymişti. Hatırlanacağı üzere Spalletti, basının soruları üzerine 6 Ocak’ta verdiği bir demeçte sinirlenmiş ve “Sezon başından beri aynı soru soruluyor ve ben 750. kez aynı soruyu cevaplıyorum. 80 yaşındaki annem bile stopere ihtiyacımız olduğunu biliyor” ifadelerini kullanmıştı.
İtalyan devinin resmi Twitter hesabı da beklenen transferi özel bir paylaşımla duyurdu. Inter’de 2 numaralı formayı giyecek olan 28 yaşındaki oyuncu için böyle bir “hoş geldin videosu” paylaştı:
Da oggi un account in più da seguire…#ForzaInter #InterIsComing pic.twitter.com/4s4oCjWKbc
— Inter (@Inter) 15 Ocak 2018