Serdar Ali Çelikler: Arda alemleri ile meşhur olmuştu

Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Milli futbolcu Arda Turan'ın Türkiye'ye dönüşü ve Başakşehir'e transferi hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Arda Turan’ın Türkiye’ye dönmesini değerlendirirken, milli oyuncunun Barcelona medyasında alemleri ile meşhur olduğunu ve Barcelona-Gizli kalsın hattına özel uçak bağladığını söyledi.

YAPTIĞI HATALAR ÖNEMSENDİ

Öncelikle gerçekçi olalım. Arda Turan son 2 yıldır özellikle son 1,5 yıldır futbolundan başka her şeyi ile konuşuldu. Türkiye'de yaptığı hatalar Barcelona cephesinde daha fazla önemsendi.

AVRUPA’DA İSTEYEN KULÜP YOKTU

Barcelona medyasına göre de alemleri ile meşhur olmuştu. Türkiye'den başka hiçbir yerde Barcelona futbolcusu olarak saygı görmediğinden Barcelona-‘Gizli Kalsın' hattına özel uçak bağlamıştı. Şu an kazandığına yakın parayı verebilecek kulüplerin hiçbiri de aptal olmadığından Arda'yı aslında Avrupa'dan da isteyen hiç kulüp yoktu.

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BAKMAYIN AHMET BULUT’A

Bakmayın Ahmet Bulut'a, Turan'ın ciddi talibi yoktu. Türkiye'de G.Saray kapısı da kapalı olduğundan en mantıklı yol olan Beşiktaş ile anlaşma zemini bulunmuştu. Hem Ahmet Bulut-Beşiktaş ilişkileri hem de Arda'ya istediği 4 yıllık sözleşmeyi sağlayacak şartları sunabilme kabiliyeti açısından Beşiktaş mantıklıydı

ARDA MUHAKKAK G.SARAY’A GELECEK

Nitekim Arda da “Ben Beşiktaş'a evet dedim” demişti. Ama Mehmet Ağar ile buluşmasında bir gelecek planı çizildi ve Fatih Terim'in görev süresi olan 1,5 yıllığına bir başka geçiş yolu bulundu. Arda muhakkak G.Saray'a gelecek.

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TERİM İLE İLİŞKİLER DÜZELMEZSE

Bu süre içinde Terim ile ilişkileri düzelmez ise 1,5 yıllığına bir geçiş dönemine ihtiyacı vardı. Orası da Başakşehir oldu. Sayın Gümüşdağ'ın da açıkladığı gibi bu bir Türkiye transferi haline dönüştü. Türkiye'nin artık iç içe geçmiş siyaset-ticaret-futbol aktörlerine göre “Arda geri kazanılmalı” idi. Başakşehir de mantıklı bir yoldu.

BENCE YOUTUBE VİDEOSUNU İZLESİN

Hayırlı olsun. Arda'ya tavsiyem Youtube'tan falan bulup “2 dakikada Arda Turan-Futbol hariç her şey” videosunu izlemesi. Ne yazık ki durumu bu. “Hakkımda algı yarattılar falan” demeye çalışmasın. 6 yıl La Liga'da oynayan adamı Beşiktaş ve Başakşehir dışında kimse istemediyse bunu kendisine sormalı en başta.

DÜNYANIN HER TAKIMINDA OYNAR

Gelelim işin futbol tarafına. Her insan hata yapar. Arda da yapmıştır ve bunlardan ders almıştır diye umuyorum. Sadece futbolu düşünen Arda Turan dünyanın her takımında başarıyla oynar. En iyi ihtimalle mart başında ilk 11'de oynaması muhtemel olan Arda'nın Başakşehir'e futbol olarak çok şey katacağını düşünüyorum.

BAŞAKŞEHİR’İN GELİŞMESİNİ SAĞLAR

Adebayor'un gezgin bir 9,5 numara rolüne büründüğü dizilimde Visca ve Mossoro ya da onun yerini alabilecek yeni 10 numarayı çok pozisyona sokacak bir pasör olacaktır. Muhtemelen ligin en az top kaybı yapacak ismi olacağından da Başakşehir'in set hücumlarının gelişmesini sağlayacaktır.

SKOR ORANINI ARTTIRMASI GEREK

Hücum bölgesinde çok top tutacağından aslen takım savunmasına da katkı yapacaktır. Avcı'nın takımı zaten şampiyonluk adaylarımdan biri. Arda, sadece futbola odaklanmış Başakşehir'e müthiş katkı sağlayacaktır. Kısacası set hücumunda ve takım savunmasında sınıf atlatacaktır. Kendi açısından ise skor oranını artırması gerek. Tekrar hayırlı olsun.

BURADA OLMAZSA, SURVIVOR ÜNLÜLER

Zaten burada da başarılı olamazsa bundan sonra gideceği takım ‘Survivor Ünlüler' olur. Orada da Turabi'ye karşı oynar.