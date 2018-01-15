Moussa Sow sağlık kontrolünden geçti

Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Senegalli yıldız Moussa Sow, sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-beyazlı takımın Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli’den 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladığı Senegalli oyuncu Sow, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Bugün sabah saatlerinde yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Sow, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

“Prensip anlaşmasına vardığımız başarılı hücum oyuncusu Moussa Sow, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Bugün sabah saatlerinde yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrol; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.”

Moussa Sow: Fenerbahçe karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım Bursaspor'un 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Mousa Sow, eski takımı Fenerbahçe ile oynayacağı maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. İlgili Haberi Oku