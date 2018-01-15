Milan Rapaic’in oğlu Boris, Fenerbahçe’ye transfer oldu!

Fenerbahçe'de bir dönemin efsaneleri arasında yer alan Hırvat Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic sarı lacivertli takıma transfer oldu.

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak isterken, bir yandan da geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Sezon başında genç yetenek Eljif Elmas’ı sarı-lacivertli renklere bağlayan Fenerbahçe, bu kez Milan Rapaic’in oğlu Boris Rapaic’i kulübe kattı.

Ülker Arena`da Rapaic`in duygu dolu anları THY Euroleague'in 12.haftasında Fenerbahçe Doğuş sahasında Litvanya ekibi Zalgris Kaunas'ı konuk etti. Sarı lacivertlilerin efsane oyuncularından Milan Rapaic karşılaşmayı salonda takip etti. İlgili Haberi Oku

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Hırvat Milan Rapaic’in 20 yaşındaki oğlu Boris Rapaic, bir süredir sarı-lacivertli takımla deneme süreci geçirdi. Forvet olarak oynayan ve daha önce Inter U19 Takımı’nda da forma giyen Boris Rapaic, ülkesinin takımı Hajduk Split’te de forma giydi. Daha sonra Hajduk Split ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe’de deneme süreci geçiren genç yetenek beğenildi ve kulübe kazandırılmaya karar verildi.

Hırvatistan’da altyaş milli takım kategorilerinde de forma giyen Boris Rapaic ile Fenerbahçe Kulübü arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlandı. Bu anlaşma sonrasında Boris Rapaic, Fenerbahçe U21 Takımı’nda forma giyecek.