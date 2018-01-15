Manchester United maçına bir gün erken gelen Saido Berahino alay konusu oldu
SKOR DIŞ HABER – Futbolda her futbolcunun zor dönemleri olur. Stoke City’de forma giyen Saido Berahino de son dönemde zor günler yaşayan isimlerden… Bu sezon henüz gol atmayı başaramayan Berahino, sert eleştirilere maruz kalırken, yetmezmiş gibi bir de takım arkadaşları tarafından rezil edildi. Manchester United ile oynanacak olan lig maçına bir gün erken gelen Berahino, Kurt Zouma ve Eric Choupo-Moting’nun diline düştü.
Stoke City’nin antrenmanına maç kıyafetleri ile gelen Berahino, bir an önce unutmak isteyeceği bir güne başladığını farkında bile değildi. Bu durumu fırsat bilen takım arkadaşları Kurt Zouma ve Eric Choupo-Moting, Berahino’nun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, “Maç yarın dostum” şeklinde mesaj yazarak İngiliz futbolcuyla alay etmeye başladılar.
Buna oldukça alınan Berahino ise hemen yanıt verdi. “Bazı aptal insanlar beni güldürüyor. Sanki ben maç gününü unutmuşum gibi davranıyorlar” yazarak kendisi ile dalga geçen takım arkadaşlarına karşılık verdi.
Berahino, gol atamadığı sezonda FA Cup’ta gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza alma tehlikesi ile de karşı karşıya… Yani 24 yaşındaki futbolcu için işler uzun süredir oldukça kötü gidiyor.