Manchester United maçına bir gün erken gelen Saido Berahino alay konusu oldu

Stoke City'de forma giyen Saido Berahino, Manchester United maçı öncesi arkadaşlarının diline düştü. Maça bir gün önce gelen Saido Berahino, Kurt Zouma ve Eric Choupo-Moting tarafından alay konusu edildi.

SKOR DIŞ HABER – Futbolda her futbolcunun zor dönemleri olur. Stoke City’de forma giyen Saido Berahino de son dönemde zor günler yaşayan isimlerden… Bu sezon henüz gol atmayı başaramayan Berahino, sert eleştirilere maruz kalırken, yetmezmiş gibi bir de takım arkadaşları tarafından rezil edildi. Manchester United ile oynanacak olan lig maçına bir gün erken gelen Berahino, Kurt Zouma ve Eric Choupo-Moting’nun diline düştü.

Hakem bey ne yapıyorsunuz? Önce tekme attı, sonra kırmızı gösterdi! Fransa Ligue 1'in 20. haftasında PSG, Nantes'in konuğu oldu. Mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı. Ancak maça damgasını vuran olay 90. dakikada yaşandı. Hakem Chaperon, kendisine çarpan Diego Carlos'a düşerken tekme savurdu. Sonrasında Chaperon ayağa kalkıp Carlos'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. İlgili Haberi Oku

Stoke City’nin antrenmanına maç kıyafetleri ile gelen Berahino, bir an önce unutmak isteyeceği bir güne başladığını farkında bile değildi. Bu durumu fırsat bilen takım arkadaşları Kurt Zouma ve Eric Choupo-Moting, Berahino’nun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, “Maç yarın dostum” şeklinde mesaj yazarak İngiliz futbolcuyla alay etmeye başladılar.

Buna oldukça alınan Berahino ise hemen yanıt verdi. “Bazı aptal insanlar beni güldürüyor. Sanki ben maç gününü unutmuşum gibi davranıyorlar” yazarak kendisi ile dalga geçen takım arkadaşlarına karşılık verdi.

Berahino, gol atamadığı sezonda FA Cup’ta gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza alma tehlikesi ile de karşı karşıya… Yani 24 yaşındaki futbolcu için işler uzun süredir oldukça kötü gidiyor.