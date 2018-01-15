Liverpool Menajeri Jurgen Klopp canlı yayında önce küfür etti sonra espriyi patlattı

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Manchester City'yi nefes kesen bir mücadele sonrası 4-3 yendikleri maçın ardından verdiği röportajda ağzından küfür çıkınca, durumu kendine has stiliyle toparladı.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig’de Liverpool ile Manhester City arasında oynanan karşılaşma nefes kesti. Sahasındaki maçtan 4-3 galip ayrılan Liverpool, Manchester City’nin yenilmezlik serisine son verirken, ligde üst üste dördüncü galibiyetini almış oldu. Maçın ardından kendisine uzatılan mikrofonlara heyecanlı bir şekilde konuşan Jurgen Klopp, ağzından kaçan küfür nedeniyle zor anlar yaşadı. Hemen toparlanan Jurgen Klopp, bu zor durumdan yine esprili bir dille kurtulmayı başardı. Esprili kişiliği ile tanınan Klopp, böylece zor bir durumdan daha neşeli kişiliği ile sıyrıldı.

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Nefes kesen maçı kazanmanın verdiği sevinç ile ABD kanalı NBC’ye ateşli bir konuşma yapan Klopp “Bu maç ile ilgili farklı bakış açıları olabilir. Karşılaşmayı bir menajer olarak değerlendirebilir ve ‘Bugün iyi oynadık ve daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz’ diyebilir ya da bir taraftar olarak bakıp ‘Ha s…tir! Bu inanılmazdı’ dersiniz” dedi. Muhabirin şaşkın bakışları sonrası bir an duraksayan Klopp, özür dilemek zorunda kaldı. Muhabirin ‘Kullanılan kelime için özür dileriz’ şeklindeki sözleri sonrası Klopp”Ben bu cümlenin ABD için normal, İngiltere için sıkıntılı olduğunu sanıyordum” şeklinde esprili bir dille toparladı.

Klopp just gave the best 30 seconds of post match interview I've ever seen. Complete with f-bomb on live tv. What a man. #LFC pic.twitter.com/NaH9SLnVyS — Zecharias Mengis (@TheMengisKhan) January 14, 2018

COUTINHO İLE İLGİLİ DE KONUŞTU

Liverpool’dan Barcelona’ya transfer olan Coutinho ile ilgili de konuşan Jurgen Klopp, Brezilyalı futbolcunun yokluğunda dört gol atmalarının önemli olduğunu söyledi. Son dakikalarda yedikleri goller nedeniyle ise mutsuz olduğunu belirten Klopp “Bunu takımla konuşacağım. Ancak çok fazla şikayet edemem. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece eksik yönlerimizi geliştirebilecek zamana da kavuşmuş oluruz” şeklinde konuştu.