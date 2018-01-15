Leicester City Menajeri Claude Puel’den Beşiktaş’ın listesindeki isimler hakkında flaş açıklama!

Leicester City Menajeri Claude Puel, santrfor mevkisindeki kalabalıktan yakınırken "Sadece 2 forvet pozisyonu için elimizde 6 oyuncu var. Birileri gidebilir" dedi. Beşiktaş'ın hedefinde Leicester City'de bekledikleri kadar forma şansı bulamayan Islam Slimani ve Kelechi Iheanacho yer alıyor.

Leicester City Menajeri Claude Puel transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunurken Beşiktaş taraftarını da heyecanlandıran ifadelerde bulundu. Cyle Larin transferindeki belirsizlik ile birlikte forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların listesinde Leicester forması giyen Slimani ve Iheanacho’nun yer aldığı bilinirken Puel, bu iki ismin de takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Puel santrfor mevkisinde 6 futbolcularının bulunduğunu ifade ederken bunlardan bir kısmının takımdan ayrılacağını ifade etti. Fransız menajer, “Sadece 2 forvet pozisyonu için elimizde 6 oyuncu var. Birileri gidebilir” diye konuştu. Jamie Vardy ve Shinji Okazaki’nin diğer isimlerin önünde olduğu bilinirken Maviler; Islam Slimani, Kelechi Iheanacho, Ahmed Musa ve Leonardo Ulloa isimleri için tekliflere açık.

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