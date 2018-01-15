Kardemir Karabükspor’a Türk asıllı Belçikalı oyuncu Ahmet Karadayı

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Kardemir Karabükspor, Belçika 3. Lig'de forma giyen Türk asıllı Belçikalı savunma oyuncusu Ahmet Karadayı'yı renklerine bağladı.

Kardemir Karabükspor, Türk asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Ahmet Karadayı ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kardemir Karabükspor’da maliyeti yüksek oyuncularla yollar ayrılırken, yeni oyuncular takıma kazandırılıyor. Bu kapsamda Belçika 3’üncü Lig ekiplerinden ASV Geel takımının orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Ahmet Karadayı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp binasında düzenlenen törende 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan Ahmet Karadayı, Kardemir Karabükspor’a gelmesinde yardımcı olanlara teşekkür ederek takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman ise transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Toraman, Güney Kıbrıs’ın Aris Limassol takımından Rumen forvet Marius Silviu Alexe ile de ön anlaşma imzaladıklarını belirtti. Antalya’da yaptıkları kamp döneminde oynadıkları 3 hazırlık maçını kaybettiklerini hatırlatan Toraman şöyle dedi: Grozav Bursa'ya geldi Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Gheorghe Grozav, Bursaspor ile görüşmek için yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'ne geldi. İlgili Haberi Oku

‘STOPERE, ÖN LİBEROYA VE FORVETE İHTİYACIMIZ VAR’

“Takımımızın stopere, ön liberoya ve forvete ihtiyacı olduğunu gördük. Bunu yönetimimize ilettik. Çok hızlı bir çalışma içerisindeler. Önümüzdeki günlerde takıma intikal edecekler. Rumen oyuncularımız Torje, Grozav, Gaman, Tanase’nin fesih hakları var şu anda. Ancak feshetmediler. Bu süreç devam ediyor. Savaşan bir takım yapmak istiyoruz. Oynanmamış 17 maç ve bunun karşılığı olan 51 puan var. Çıkacağız futbol savaşı yapacağız. Burada formalar ve isimler oynamıyor. Ama bizim formamız, armamız oynayacak diye düşünüyorum. Futbolcularımızı bu şekilde motive ediyoruz, hazırlamaya çalışıyoruz. Bu hafta sonu sahamızda oynayacağımız Gençlerbirliği maçında nasıl savaşçı bir takımı olduğunu herkes görecek.”

‘BU DEĞER LİGDE KALSIN’

Tek amaçlarının Kardemir Karabükspor’u ligde tutmak olduğunu vurgulayan Toraman, “Kardemir Karabükspor’u bir yerlere getirmemiz lazım. Karabükspor nereye gitse konuşuluyor. Otobüsümüzle gittiğimiz yerlerde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen insanlar var. Gerçekten bu değeri düşürmeyelim. Bu değer Süper Lig’de kalsın. ‘Mavi ateşimizi’ Süper Lig’de yakmaya devam mı, değil mi? Bunu hep birlikte yapacağız. Bütünlük sağlandığında başarı oluyor. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Ortadaki pastada 51 puan var. Biz çıkıp aslanlar gibi mücadelemizi yapacağız” dedi. Toraman ayrıca, yeni transferleri Kongolu orta saha oyuncusu Herve Kage’nin hazırlık maçında sakatlandığını ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Kardemir Karabükspor, Poko konusunda Göztepe ile el sıkıştı Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'da gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Poko, Göztepe'ye transfer oldu. İlgili Haberi Oku