Emre Belözoğlu’ndan Arda Turan’a yakın ilgi

Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, imza töreninin hemen ardından yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Kaptan Emre Belözoğlu, Arda Turan'a yakın ilgi gösterdi.

Milli futbolcu Arda Turan, imza töreninin ardından Medipol Başakşehir ile ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanı kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulübün sponsor yöneticileri de takip etti. Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Arda’nın neşeli olduğu görüldü. Ayrıca idman öncesi takımın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile Arda Turan, saha içinde uzun süre keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Son dakika: Arda Turan`ın maliyeti şaşırttı! Göksel Gümüşdağ açıkladı İlgili Haberi Oku

Takım arkadaşları tarafından karşılanan Arda'ya Başakşehirli taraftarlardan yoğun destek geldi. Kendisine yapılan tezahüratlara karşılık veren Arda birçok kez tribünler tarafından çağrıldı. Öte yandan Emre Belözoğlu ile birlikte de tribünlere çağrılan Arda Turan, tribünleri tecrübeli futbolcu ile birlikte selamladı. Çalışmalar sırasında istekli ve arzulu görünen Arda, antrenmanın basına açık olan son kısmında Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Çalışma sırasında da iki tecrübeli ismin konuşmaları devam ederken hasret giderdikleri gözlendi.

Başakşehirli futbolcular antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenmanın basına açık olan son bölümde ise 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi.