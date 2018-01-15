Kağıt toplayan emekçi Kibar Keskin’den Samsunspor’a ‘555’ lira destek

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor'a yardım kampanyasına 555 TL yatırarak destek olan, geçimini kağıt toplayarak sağlayan emekçi Kibar Keskin’i makamında kabul ederek, teşekkür belgesi verdi.

Ziyarette Kibar Keskin yaptığı konuşmasında, “Sayın Valim, öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye'nin yarısını verseniz beni bu kadar memnun edemezsiniz. Siz benim başımın tacısınız. Bu lafıma inanın. Bana verdiğiniz bu teşekkür belgesini evimin en baş köşesinde asacağıma söz veriyorum” dedi.

Vali Osman Kaymak ise yaptığı açıklamada, “Kibar amca, Samsunspor’a yardım kampanyasına yaptığın destek ve fedakârlıktan dolayı sana çok teşekkür ederim. Senin verdiğin destek çok yüksek bir değerdir. Milyonlardan kıymetlidir. Yapmış olduğun destek, kampanyamızın önemli bir tanıtım yüzü olmuştur. Biz her zaman senin yanındayız. Bir ihtiyacın olduğunda valiliğimizin kapıları sana her zaman açıktır” ifadelerini kullandı. Vali Kaymak konuşmasının ardından Kibar Keskin'e teşekkür belgesi verdi.

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