Juventus’un genç yıldızı Rodrigo Bentancur: ‘O maç Buffon’u hasta etti!’

Juventus'un genç yıldızı Rodrigo Bentancur, İtalya'nın İsveç'e elenip Dünya Kupası'nın kapısından döndüğü dramatik play-off karşılaşmasının ardından Gianluigi Buffon'un adeta hasta olduğunu, "Yüzünü görmek çok kötüydü..." ifadeleriyle aktardı.

SKOR DIŞ HABERLER / Juventus’un Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur, İtalya’nın Dünya Kupası’na gitme umutlarının söndüğü İsveç maçından sonra Gianluigi Buffon’un “hastalanmış gibi” olduğunu söyledi. “İtalyanlar için çok kötü bir durumdu” sözleriyle o günleri hatırlayan 20 yaşındaki futbolcu, “Buffon’un yüzünü görmek çok kötüydü, adeta hasta gibiydi” ifadelerini kullandı. Uruguay; Mısır, Suudi Arabistan ve ev sahibi Rusya ile aynı gruba düşerken Bentancur, Arjantinli takım arkadaşları Paulo Dybala ve Gonzalo Higuain’in, “Size kolay grup çıktı” diyerek kendisine takıldıklarını da söyleyen genç oyuncu buna karşın, “Kazanmak için önce oynamanız gerek” dedi ve bu yaz ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için çok çalıştığını ifade etti. Genç yıldız adayı bu sezon Juventus formasıyla 14 resmi maçta mücadele etti. Spalletti `80 yaşındaki annem bile biliyor` demişti, o transfer gerçekleşti! İlgili Haberi Oku