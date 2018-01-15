Hakem bey ne yapıyorsunuz? Önce tekme attı, sonra kırmızı gösterdi!

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında PSG, Nantes'in konuğu oldu. Mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı. Ancak maça damgasını vuran olay 90. dakikada yaşandı. Hakem Chaperon, kendisine çarpan Diego Carlos'a düşerken tekme savurdu. Sonrasında Chaperon ayağa kalkıp Carlos'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

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