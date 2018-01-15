Galler’de Ryan Giggs dönemi

Manchester United'in unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs, ülkesi Galler'in yeni teknik direktörü oldu.

Daha önce Manchester United’de David Moyes ve Louis van Gaal’in yardımcılıklarını yapan 44 yaşındaki Ryan Giggs’in ilk teknik direktörlük tecrübesi Galler Milli Takımı’nda olacak. 1991 ile 2007 yılları arasında 64 kez formasını giydiği Galler Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilen Ryan Giggs federasyonun sosyal medya hesabından ‘TogetherStronger’ ‘BirlikteGüçlüyüz’ hastage ile açıklandı.

Ryan Giggs uğruna eşini boşadığı Kate Greville`i şirketinde işe aldı Manchester United'ın efsane isimlerinden Ryan Giggs, uğruna eşinden boşandığı sevgilisi Kate Greville'i şirketinde Halkla İlişkiler bölümünün başına getirdi. Ryan Giggs'in aldığı bu kararın ardından eski eşlerin vereceği tepki merak konusu oldu. İlgili Haberi Oku

Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edemeyen Galler’de teknik direktör Chris Coleman ile yollar ayrılmış, teknik direktörlük için Ryan Giggs ile Craig Bellamy’nin isimleri geçiyordu.

Galler Futbol Federasyonu, Ryan Giggs’in görevini resmi hesaptan şu video ile duyurdu.