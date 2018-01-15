Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş: ‘Fatih Terim’in gelişiyle özgüvenim yerine geldi’

Galatasaray'ın genç hücumcusu Sinan Gümüş, Teknik Direktör Fatih Terim'den övgüyle söz ederken "Igor Tudor döneminde fazla forma şansı bulamıyordum. Terim'in göreve gelmesinin ardından maçlara daha rahat çıkıyorum. Önümüzde uzun bir maraton var. İnşallah takıma katkı sağlayabilirim" dedi.

Galatasaray’ın Tuzlaspor’u 5-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından, sarı-kırmızılı futbolcu Sinan Gümüş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fatih Terim’in gelişinin ardından özgüveninin yerine geldiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, “Igor Tudor döneminde fazla forma şansı bulamıyordum. Terim’in göreve gelmesinin ardından maçlara daha rahat çıkıyorum. Önümüzde uzun bir maraton var. İnşallah takıma katkı sağlayabilirim” dedi.

Tuzlaspor maçı ile ilgili de yorum yapan Sinan, “Bizim için her hazırlık maçı önemli. Önümüzde bir kupa maçı var. İlk yarıyı 5-0 önde tamamladık. İkinci yarıda arkadaşlarım iyi bir performans sergiledi. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kupa maçında en iyi performansı sergilememiz lazım. Bugün hiç kimsenin sakatlanmaması da önemliydi. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı. Öte yandan röportajın ardından Sinan Gümüş’ün doğum günü kutlandı. Genç oyuncu kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfledi. Sinan Gümüş bu sezon çıktığı 9 maçta hepsi Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 4 gol ve 3 asiste imza attı. Galatasaray 5-0 Tuzlaspor | Galatasaray kampı farklı kapattı! Galatasaray Antalya kampının son maçında Tuzlaspor'la karşılaştı. İlk 12 dakikada 4-0 öne geçen sarı-kırmızılılar 40'da Denayer'in golüyle skoru 5-0 olarak tayin etti ve kampı farklı bir galibiyetle noktaladı. İlgili Haberi Oku