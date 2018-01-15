Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti: ‘Zor bir süreçteyiz…’

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, Anadolu Efes karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Mahmuti, " Zor bir süreçteyiz. Daha çok çalışarak, daha iyi yerlere geleceğiz. Bu kolay olmayacak ancak bu yola beraber girdiysek, hep beraber mücadele edeceğiz" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15’inci haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank’ı 76-68 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takımın başantrenörleri ve oyuncular basın toplantısına katıldı.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, “İyi mücadele ettik. Maçtan kopmadık son topa kadar geldik. Bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sakatlarımız var, verim alamadığımız oyuncular var. Zor bir süreçteyiz. Daha çok çalışarak, daha iyi yerlere geleceğiz. Bu kolay olmayacak ancak bu yola beraber girdiysek, hep beraber mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahmuti transfer ile ilgili gelen bir soruya ise “İhtiyacımız var. Yönetimle konuşup bunun kararını vereceğiz” yanıtını verdi. Galatasaray Odeabank’ın genç oyuncularından Ege Arar, “Takım olarak iyi mücadele ettik. Takımca kenetlenmeye başladık. İyi oynadığımızı düşünüyorum, Efes de gayet iyi oynadı, onları da tebrik ediyorum” dedi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 76-68 Galatasaray Odeabank Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında derbi maçta Anadolu Efes, Galatasaray'ı konuk etti. Oktay Mahmuti'nin sarı-kırmızılı takımda ikinci döneminin ilk maçı olma özelliği taşıyan karşılaşmayı Anadolu Efes, 76-68 kazandı. Öte yandan Ergin Ataman da Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra eski takımına karşı ilk kez bir maça çıkmış oldu. İlgili Haberi Oku