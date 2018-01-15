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Galatasaray Odeabank’a transfer yasağı

Galatasaray Odeabank'a eski basketbolcusu ABD'li Russ Smith'e olan borçlarından dolayı transfer yasağı geldi.
14:3915 Ocak 2018
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Galatasaray Odeabank’a transfer yasağı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ta kara bulutlar dağılmıyor. Uzun bir aradan sonra ilk 8'in dışında kalarak Türkiye Kupası'na katılma şansı elde edemeyen Sarı-Kırmızılılara transfer yasağı geldi.

Arka arkaya kötü sonuçlar aldıktan sonra coach Erman Kunter ile yolları ayırıp, Oktay Mahmuti ile anlaşan İstanbul ekibi, bir süre transfer yapamayacak. NTV Spor'un dün verdiği bilgide; geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen Russ Smith'in alacakları sebebiyle Galatasaray Odeabank'a ceza verildiği kaydedildi. FIBA resmi internet sitesinden ceza alan takımları açıkladı, listede Türkiye’den Trabzonspor da yer aldı.

Buna göre Galatasaray Odeabank, transfer dönemi süresince kadrosuna herhangi bir oyuncu katamayacak.

basketball.com.tr

Etiketler
basketbol galatasaray Odeabank transfer yasağı
Son güncelleme: 15:05 | 15.01.2018
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