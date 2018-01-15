Galatasaray 5-0 Tuzlaspor | Galatasaray kampı farklı kapattı!

Galatasaray Antalya kampının son maçında Tuzlaspor'la karşılaştı. İlk 12 dakikada 4-0 öne geçen sarı-kırmızılılar 40'da Denayer'in golüyle skoru 5-0 olarak tayin etti ve kampı farklı bir galibiyetle noktaladı.

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