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Galatasaray 5-0 Tuzlaspor | Galatasaray kampı farklı kapattı!

Galatasaray Antalya kampının son maçında Tuzlaspor'la karşılaştı. İlk 12 dakikada 4-0 öne geçen sarı-kırmızılılar 40'da Denayer'in golüyle skoru 5-0 olarak tayin etti ve kampı farklı bir galibiyetle noktaladı.
20:0115 Ocak 2018
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Sezonun ikinci yarısı için kamp çalışmalarına Antalya’da devam eden Galatasaray, Sueno Hotels Deluxe Belek sahasında oynadığı ikinci hazırlık karşılaşmasında Türkiye 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’u 5-0 yendi.

Mücadelede sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 1’inci dakikada Bafetimbi Gomis, 8’inci dakikada Selçuk İnan, 10 ve 12’nci dakikalarda Garry Rodrigues ve 40’ıncı dakikada Jason Denayer kaydetti. Mücadelenin 2’nci yarısında ise gol sesi çıkmadı.

MAICON GAZETECİLİĞE SOYUNDU

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Maicon, mücadele sonrası basın mensuplarına renkli anlar yaşattı. Brezilyalı stoper, Galatasaray Kulübü fotoğrafçılarından Ali Kemertaş’ın fotoğraf makinesini alarak, basın mensuplarının fotoğrafını çekti.

Öte yandan 24’üncü yaş gününü kutlayan Sinan Gümüş’e, basın mensupları da maçın ardından sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Galatasaraylı basın mensupları, genç futbolcunun açıklamalarda bulunduğu sırada sürpriz bir pasta ile doğum gününü kutladı.

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STAT: Sueno Hotel

HAKEMLER: Emre Kargın, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık, Feridun Daldaş

GALATASARAY: Muslera (Dk. 46 Carrasso), Mariano (Dk. 46 Linnes), Maicon (Dk. 46 Serdar), Denayer (Dk. 46 Ahmet), Hakan (Dk. 46 Latovlevici), Selçuk (Dk. 46 Donk), Ndiaye (Dk. 46 Koray), Tolga (Dk. 46 Belhanda), Sinan (Dk. 46 Yasin), Rodrigues (Dk. 46 Feghouli – Dk. 77 Eren), Gomis

TUZLASPOR: Bora Sevim, Lider Koç, Tuna Üzümcü, Can Demir Aktav, Bülent Uzun, Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 60 Hakan Gökçek), Emre Keleşoğlu, Gökcan Kaya (Dk. 46 Hüseyin Atalay), Sadık Baş (Dk. 77 Ercan Aygün), Berat Ali Genç (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Mehmet Çakır

GOLLER: Dk. 1 Gomis, Dk. 8 Selçuk, Dk. 10 – Dk. 12 Rodrigues, Dk. 40 Denayer

SARI KART: Feghouli

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig Tuzlaspor
Son güncelleme: 20:47 | 15.01.2018
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