Feyenoord’un Van Persie korkusu

Van Persie ile transfer görüşmeleri yapan Feyenoord, sürpriz bir adım attı. Van Persie'nin hem maç eksiği hem de fiziksel durumlarındaki belirsizlik nedeniyle Rotterdam kulübünün kiralama opsiyonunu düşündüğü ileri sürüldü.

Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve Feyenoord ile transfer görüşmeleri yapan Robin Van Persie için flaş bir gelişme yaşandı.

RTV Rijnmond’un yayınladığı haberde, Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırmak üzere olan Van Persie konusunda farklı bir plan olduğu kaydedildi.

Buna göre Rotterdam kulübünün, 34 yaşındaki forveti bonservisiyle almak yerine ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Fiziksel anlamda güven vermediği belirtilen Van Persie konusunda Feyenoord’un 6 aylık bir deneme yapacağı ve duruma göre bonservisiyle kadrosuna katacağı vurgulandı.

Fenerbahçe’deki sözleşmesi de 6 ay sonra bitecek Van Persie için kiralama formülü üzerinde durulacağı aktarıldı.

(Milliyet)

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