Fatih Tekke şart koştu

Grandmedical Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ile görüşen Fatih Tekke, göreve geri dönmek için tek bir şart öne sürdü.

TFF 1’inci Lig’de yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden oyuncuları Dimov, Atiemwen, Berkay, Metin, Zahit ve Emrullah’ı kaybeden Grandmedical Manisaspor’da istifa eden teknik direktör Fatih Tekke, Başkan Abdullah Mergen’le bir araya geldi. Mergen’in yeniden takıma döndürmek için ikna etmeye çalıştığı Tekke, futbolcuların tekrar takıma dahil olması halinde görevini sürdürebileceğini söyledi.

Başkan Mergen yaptığı açıklamada, “Önceliğimiz kaynak bulup takımdan ayrılan oyuncuları tekrar buraya kazandırmak. Fatih Tekke de kadrosunun dağılması nedeniyle istifa etti. Bir an önce toparlanmaya çalışacağız. Futbolcularımızı geri getirdiğimiz zaman Fatih Tekke görevine devam edecek” diye konuştu.