Chapecoense kazazedesi Alan Ruschel ilk golünü attı, herkesi ağlattı

Chapecoense'nin geçirdiği uçak kazasında hayatta kalan Alan Ruschel kazadan sonra ilk golünü attı. Gol sevinci için bütün stadı gözyaşlarına boğdu.

Chapecoense’nin geçirdiği uçak kazasında hayatta kalan Alan Ruschel kazadan sonra ilk golünü attı.

Kolombiya’ya giderken düşen uçaktan kurtulan Alan Ruschell o günden bu yana ilk kez golle buluştu.

Ruschell’in attığı gol kadar sevinci de görülmeye değerdi.

Ellerini havaya kaldırıp etrafında dönen Brezilyalı futbolcunun bu golü kazadan hayatını kaybeden tüm takım arkadaşlarını selamladı.

Bir süre sonra kendini yere bırakan futbolcu gözyaşları içinde kaldı.

Tribünleri dolduran taraftarlar o anlarda Brezilyalı futbolcuyu ayakta alkışladı.

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