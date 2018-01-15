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Bursaspor’da Deniz Yılmaz ile yollar ayrıldı

Bursaspor, Deniz Yılmaz'ın sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Gurbetçi oyuncu ise Gençlerbirliği ile prensipte anlaştı.
16:4415 Ocak 2018
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Bursaspor’da Deniz Yılmaz ile yollar ayrıldı

Bursaspor’da Bilal Kısa’nın ardından ikinci ayrılık da resmileşti. Yeşil beyazlı kulüp, yaptığı resmi açıklamada Deniz Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu. Daha önce Bursaspor’da 2 kez kadro dışı bırakılmasına karşın son olarak bu sezon başında affedilen ancak forma şansı bulamayan gurbetçi oyuncu, bu sezon yalnızca 4’ü lig ve 3’ü kupa olmak üzere 7 maçta forma giyebildi. 2015-16 sezonun devre arası transfer döneminde yeşil beyazlı ekibe katılan Deniz Yılmaz, bu süre zarfında Bursaspor’da 41 maça çıktı ve 13 gol ile 6 asist gerçekleştirdi.

Deniz Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile prensipte anlaşma sağlarken, sözleşmenin ise yakın süreçte imzalanacağı öğrenildi.

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bursaspor Deniz Yılmaz
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