Beşiktaş’ta Boyko ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği kaleci Boyko, Belçika ekibi Club Brugge'a kiralanıyor. Boyko, Cenk Tosun'dan sonra Beşiktaş'ın devre arasında yollarını ayırdığı ikinci isim olmaya hazırlanıyor.

Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş’ta Ukraynalı kaleci Denys Boyko ile yollar ayrılıyor. Cenk Tosun’u Everton’a satan Beşiktaş’ta Boyko, takımdan ayrılan ikinci futbolcu oluyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği Boyko, Belçika ekibi Club Brugge’a kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor.

Mevlana`nın sözleri Beşiktaş`a ışık tuttu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş' kampanyasının tanıtımında yaptığı konuşmada, Mevlana'nın 'Gel, gel yine gel. Ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, 100 kere de tövbe bozsan yine gel' sözlerinden yola çıktıklarını söyledi. Toplantıda kampanya için çekilen klip de yayınlanırken, sosyal medyada paylaşılan video kısa zamanda rekor kırdı. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş, transfer görüşmelerini KAP’a şu ifadelerle bildirdi:

“Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko’nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.”