Beşiktaş’ta Boyko ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği kaleci Boyko, Belçika ekibi Club Brugge'a kiralanıyor. Boyko, Cenk Tosun'dan sonra Beşiktaş'ın devre arasında yollarını ayırdığı ikinci isim olmaya hazırlanıyor.
Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş’ta Ukraynalı kaleci Denys Boyko ile yollar ayrılıyor. Cenk Tosun’u Everton’a satan Beşiktaş’ta Boyko, takımdan ayrılan ikinci futbolcu oluyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği Boyko, Belçika ekibi Club Brugge’a kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş, transfer görüşmelerini KAP’a şu ifadelerle bildirdi:
“Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko’nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.”
Son güncelleme: 15:19 | 15.01.2018