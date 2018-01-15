Beşiktaşlı Fabri tekel bayiinde görüntülendi!

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri, cumartesi akşamı Arnavutköy'de bir tekel bayiden sigara alırken görüntülendi

Beşiktaş’ın İspanyol kalecisi Fabri, cumartesi akşamı Arnavutköy’de bir tekel bayiden sigara alırken görüntülendi.

Alkollü bir şekilde dükkana giren ve sigara almak isteyen Fabri içerideki müşterilerle anlaşmaya çalışırken muhabirimiz Emre Çevik tarafından görüntülendi.

Sigara paketini elinde tutamayan Fabri daha sonra arkadaşı ile birlikte dükkandan ayrıldı.

İşte o görüntü…

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