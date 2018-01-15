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Beşiktaşlı Fabri tekel bayiinde görüntülendi!

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri, cumartesi akşamı Arnavutköy'de bir tekel bayiden sigara alırken görüntülendi
14:5015 Ocak 2018
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Beşiktaşlı Fabri tekel bayiinde görüntülendi!

Beşiktaş’ın İspanyol kalecisi Fabri, cumartesi akşamı Arnavutköy’de bir tekel bayiden sigara alırken görüntülendi.

Alkollü bir şekilde dükkana giren ve sigara almak isteyen Fabri içerideki müşterilerle anlaşmaya çalışırken muhabirimiz Emre Çevik tarafından görüntülendi.

Sigara paketini elinde tutamayan Fabri daha sonra arkadaşı ile birlikte dükkandan ayrıldı.

İşte o görüntü…

 

 

15 Ocak 2018 Beşiktaş`ta Boyko ile yollar ayrılıyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği kaleci Boyko, Belçika ekibi Club Brugge'a kiralanıyor. Boyko, Cenk Tosun'dan sonra Beşiktaş'ın devre arasında yollarını ayırdığı ikinci isim olmaya hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
aranavutköy beşiktaş Fabri tekel
Son güncelleme: 14:51 | 15.01.2018
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