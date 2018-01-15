Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vida'nın hazır durumda olduğunu belirterek, uzun süre sonra takıma dönen Gökhan Töre için de 'yeni transfer' ifadesini kullandı. Güneş ayrıca Cenk Tosun'un ilk performansını da değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampının ardından İstanbul’da Nevzat Demir’deki ilk antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Antalya kampının çok güzel geçtiğini belirten Güneş, “Tesisin imkanları çok iyiydi. Kampta iyi beslenip iyi dinlenirsiniz. Takım ve kulüp için iyi bir kamp oldu. Lige iyi başlamak önemli. İkinci yarı zor maçlar olacak. Umarım iyi maçlar olacaktır. Birkaç küçük sakatlık yaşadık kampta ama çok da önemli sakatlıklar olmadı. Kaleci Utku'nun bir sakatlığı vardı. Tosic'in arka adalesinde gerginlik vardı. Adriano 2 idmana çıkmadı. Bunun dışında eksik olmadı” dedi.

Yeni transfer Vida’nın gerek ilk isminin gerekse ikinci isminin çok anlamlı olduğuna vurgu yapan Güneş, “Vida'nın ismi güzel, bize malzeme çıktı. Fizik ve anlayış olarak hazır. Uyumsuzluğu yok. Zaman zaman sahada geriye sarkmaları oluyor ama bu da zamanla geçecek. Bizim oyun yapımıza olan uyumdan kaynaklı bu” açıklamasını yaptı. Beşiktaş`ta Boyko ile yollar ayrılıyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği kaleci Boyko, Belçika ekibi Club Brugge'a kiralanıyor. Boyko, Cenk Tosun'dan sonra Beşiktaş'ın devre arasında yollarını ayırdığı ikinci isim olmaya hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku

‘Gökhan Töre fizik olarak iyi durumda’

Uzun süredir sakat olduğu için takımdan ayrı kalan Gökhan Töre’nin antrenmana çıkmasının kendisini memnun ettiğini ifade eden Şenol Güneş, “Yeni transferimiz Gökhan Töre de burada. Durumu fizik olarak iyi. Ama topla oynama konusunda biraz daha zamana ihtiyacı var” dedi.

Transferlerle ilgili olarak kendisinin herhangi bir açıklama yapmadığını belirten Şenol Güneş, “Transferle ilgili başkan açıklama yapıyor. Bunun üzerine söz söylemek doğru değil. Ben de söyledim başkana. Bir başka oyuncu da alınabilir. Transfer olabilir. Eldekilerin kıymetini bilmek gerekiyor” dedi.

İkinci yarıda dostane maçların olmasını dileyen Güneş, “Rekabetin, fair-play içinde geçmesini bekliyorum. Antrenör ya da takımları, yumurtaları kafa kafaya vurdurur gibi yarıştırmamak gerekir. Medya da bu konuda destek ve denetleyici olmalı. Hak eden takım şampiyon olsun” diye konuştu. Mevlana`nın sözleri Beşiktaş`a ışık tuttu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş' kampanyasının tanıtımında yaptığı konuşmada, Mevlana'nın 'Gel, gel yine gel. Ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, 100 kere de tövbe bozsan yine gel' sözlerinden yola çıktıklarını söyledi. Toplantıda kampanya için çekilen klip de yayınlanırken, sosyal medyada paylaşılan video kısa zamanda rekor kırdı. İlgili Haberi Oku

Transfer konularında suni gündemlerin oluştuğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, “Herkes kendine göre gündem oluşturuyor. Oyuncu almayla ilgili benim de istediğim oyuncular olduğunu söylüyorlar. Kulübün profesyonel oyuncusuna teklif gelmesi normal. Benim birine teklif yaptığım yazılıyor ama böyle bir durum olmaz” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun yorumu

‘Come to Beşiktaş’ kampanyasının iyi bir pazarlama fikri olduğunu, takımın iyi gittiği dönemde bu yapılanların çok doğru işler olduğunu söyleyen Güneş, Everton’a transfer olan eski öğrencisi Cenk Tosun’la ilgili olarak da, “Cenk’i ilk maçında olumsuz bulmadım. Rakip daha iyiydi. Rakibin hücumda olması, Everton'ın savunmada kalmasına sebep oldu. Cenk'in top saklama ve orta sahaya dönüşü iyiydi. Bu konuda son 2 senede kendisini çok geliştirdi. Ancak 1 maçla olumlu ya da olumsuz konuşmayı doğru bulmuyorum. İyi işler yapacağına inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.